Spotify baut Hörbuchangebot in der Schweiz aus

Seit 2023 gibt es für Spotify-Abonnenten auch Hörbücher, wobei die Auswahl im deutschsprachigen Raum bis anhin überschaubar war. Nun aber will der Streaming-Dienst sein Angebot in der Region und damit auch der Schweiz deutlich ausgebaut haben.Gemäss Agenturmeldungen sollen Nutzer mit einem Premium-, einem Premium-Duo und einem Family-Abo (laut der Newsplattform " Caschys Blog " jeweils nur der Hauptnutzer) neu Zugriff auf 350'000 Hörbücher erhalten – deutschsprachige wie internationale Titel. Im Monatsabo sind dabei zwölf Stunden Nutzung enthalten – weitere jeweils zehn Stunden sollen auf 10 Franken zu stehen kommen.Neu ist auch ein Hörbuch-Tab in der App, den die meisten Nutzer inzwischen sehen sollten (ansonsten ist ein App-Update nötig) und über den man Vorschläge erhält und Hörbücher suchen kann. Auch personalisierte Empfehlungen erscheinen auf dieser Seite. (mw)