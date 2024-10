Instagram bringt Spotify-Integration

Instagram und Spotify haben Updates für ihre Apps herausgegeben, die für eine neue Art der Integration der beiden Dienste sorgen sollen. Instagram-Nutzer können nun Songs, die in Instagram-Inhalten auftauchen, mit ein paar Tipps mit dem Finger zu ihrer Spotify-Bibliothek hinzufügen. Dazu erscheint ein neuer Button direkt neben dem Player, um eine Vorschau des Songs auf Instagram zu hören.Damit die Integration funktioniert, müssen User ihr Spotify-Konto mit Instagram verknüpfen. Die in Instagram gewählten Songs erscheinen dann in Spotify in der Playliste "Liked Songs" sowie in der Library unter "Your Library". Die neue Integration steht in den Android- und iOS-Varianten beider Apps zur Verfügung und wird aktuell weltweit ausgerollt. Tiktok kennt eine vergleichbare Funktionalität bereits – diese arbeitet aber nicht nur mit Spotify , sondern auch mit Apple Music und Amazon Music zusammen. (ubi)