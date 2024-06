Instagram arbeitet an Folder Management für Direct Messages

In Zukunft könnte Instagram die Möglichkeit bieten, Direktnachrichten automatisch in verschiedenen Ordnern abzulegen. Dies verkündet X-User Alessandro Paluzzi und merkt gleichzeitig an, die vorgegebenen Ordner könnten umbenannt und umsortiert werden. Ein Screenshot der Folder-Management-Funktion zeigt Ordner namens Primary (Chats, die man vermutlich zuerst sehen will), General, All, From Ads und Requests (Requests von Usern, denen man nicht folgt).Allerdings lassen sich nicht alle Ordner umbenennen, so etwa der Ordner All. Und Nachrichten können nicht beliebig zwischen Ordnern verschoben werden. Dafür lässt sich ein Filter definieren, der Nachrichten mit gewissen Schlüsselwörtern ausblendet. Wann das Folder Management für die Allgemeinheit kommt, ist noch nicht bekannt. Weitere Pläne dagegen schon: Instagramm soll an nicht überscrollbaren Ads, KI-gestützten Chat-Themes, einem Nacktfoto-Detektor, verbessertem Cross-Posting mit Threads sowie der Möglichkeit arbeiten, Inhalte auf ein Datum in der Vergangenheit zu posten. (ubi)