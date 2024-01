Meta löst Nabelschnur zwischen Instagram und Facebook

Bisher waren die Instagram- und Facebook-Konten eines Users eng miteinander verbunden. So wurde ein Instagram-Konto mit Facebook assoziiert, und Daten wie das Profilbild automatisch zwischen den Services Facebook , Messenger und Instagram abgeglichen. Jetzt muss Meta diese Politik ändern – der Digital Markets Act (DMA) der EU will es so. Die neue Regelung tritt im März 2024 in Kraft.Unter dem Titel "Offering People More Choice on How They Can Use Our Services in the EU" stellt Meta die neuen Optionen für User in der EU, dem EWR und der Schweiz vor . Demnach kann man Instagram neu direkt ohne assoziiertes Facebook-Konto verwenden, muss dies allerdings nicht – die bisherige Variante, Instagram mit einem Facebook Account zu nutzen, bleibt weiterhin möglich. Auch der Messenger mit seinen Chats und Videotelefonaten lässt sich nun ganz ohne Facebook-Konto verwenden, ebenso die Kleininserateplattform Marketplace und Facebook Games. (ubi)