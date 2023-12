Metas Messenger bekommt automatische End-zu-End-Verschlüsselung

Der Facebook-Mutterkonzern Meta hat bereits im Sommer angekündigt, man werde den hauseigenen Messenger mit einer End-zu-End-Verschlüsselung ausstatten ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Wie CEO Mark Zuckerberg nun via Instagram verkündet hat, ist es nun soweit und der Messenger bekommt eine automatische End-zu-End-Verschlüsselung für alle persönlichen Anrufe und Benachrichtigungen. Eine Verschlüsselung stand zwar bereits zuvor zur Verfügung, doch kam diese nicht standardmässig zum Einsatz.Wie der Konzern im Engineering-Blog vermerkt , können mit dem Verfahren nur der Sender und Empfänger den Inhalt einer Nachricht einsehen. Auch könne niemand vorgeben, im Namen von Dritten eine Nachricht zu senden. Mit der Implementierung der End-zu-End-Verschlüsselung in Messenger sei es aber noch nicht getan, führt Meta weiter aus. So sind aktuell entsprechende Tests beim Group Messaging im Gange und auch bei den Instagram Direct Messages ist eine Integration geplant. (rd)