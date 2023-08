Facebook Messenger macht End-to-End-Verschlüsselung zum Standard

(Quelle: Meta)

23. August 2023 - Ab Ende 2023 sollen alle Nachrichten in Facebook Messenger standardmässig End-to-End-verschlüsselt werden. Auch Instagram soll bald entsprechend umgerüstet werden.

End-to-End-Verschlüsselung für alle Nachrichten kennt Whatsapp, ein anderer Messenger von Meta , schon länger. Auch für den Facebook Messenger hat der Hersteller das Feature seit Jahren in Aussicht gestellt. Nun bekräftigt Meta sein Versprechen und sichert zu, End-to-End-Verschlüsselung komme ab Ende 2023 bei One-to-One- und Familienchats auch für den Facebook Messenger. Vergleichbares verspricht das Unternehmen auch für Instagram

Im Moment werden die Nachrichten von weiteren Millionen Nutzern auf die stärkere Verschlüsselung umgestellt, um die Technologie ausgiebig zu testen. Meta arbeitet seit 2019 mit einem Team von Ingenieuren, Kryptografiespezialisten, Designern und Policy-Experten daran, die Verschlüsselung beim Facebook Messenger und bei Instagram zu verbessern. Dabei sei schnell klar geworden, dass die Transition zur End-to-End-Verschlüsselung ein unglaublich komplexes und ein herausforderndes Engineering-Puzzle sei, merkt der für den Messenger zuständige Product Manager Timothy Buck in einem Blogpost an. Das ganze System müsse so umgebaut werden, dass die Server von Meta den Inhalt der Nachrichten nicht mehr zu sehen bekommen. (ubi)