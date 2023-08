Instagram testet Gruppen-Tagging

14. August 2023 - Bei Instagram soll es künftig möglich werden, mehrere Personen in einer Story mit einer einzigen Mention zu markieren und dieses Gruppen-Tag auch in anderen Storys wiederzuverwenden.

Instagram arbeitet an einem neuen Feature, dass das Taggen einer ganzen Gruppe von Personen in einer Story gestattet. Instagram-Chef Adam Mosseri hat dies wie folgt angekündigt: "Wir testen die Möglichkeit, eine Gruppe von Menschen in einer Story mit einer einzigen Mention zu markieren. Sobald eine Gruppen-Mention erstellt ist, kann sie von jedem in der Gruppe wiederverwendet werden, um automatisch jeden in einer neuen Story zu markieren. Wenn ihr also mit Freunden in den Sommerferien seid, könnt ihr leichter jeden einbeziehen, ohne jede Person einzeln markieren zu müssen."BIsher muss jedes Mitglied einer Gruppe separat mit @ und seinem Usernamen getaggt werden. Ein Gruppen-Tagging kennt Instagram aktuell nicht. Was Mosseri nicht erwähnt ist, wann die Neuerung für alle Instagram-User zur Verfügung stehen wird. (ubi)