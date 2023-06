Neue Werbe- und Messaging-Funktionen für Whatsapp Business

(Quelle: Meta)

27. Juni 2023 - Unternehmen, die Whatsapp Business nutzen, erhalten schon bald ein neues Feature zum Erstellen von personalisierten Nachrichten. Zudem wird man in Kürze direkt aus der App Facebook- und Instagram-Anzeigen schalten können, die auf Whatsapp weiterleiten.

Meta hat angekündigt , dass Whatsapp-Business-User demnächst direkt in der App Facebook- oder Instagram-Anzeigen werden erstellen und veröffentlichen können, mit denen Personen zu Whatsapp weitergeleitet werden. Click-to-Whatsapp Ads nennt sich diese Werbemöglichkeit, bei der sich durch einen Klick auf die Anzeige automatisch ein Chat in Whatsapp öffnet. Zum Schalten dieser Anzeigen benötigt man ausserdem kein Facebook-Konto, eine E-Mail-Adresse und ein Zahlungsmittel genügen.In Zukunft sollen Unternehmen über die Whatsapp Business App zudem auch einfacher, schneller und effizienter personalisierte Nachrichten wie beispielsweise Terminerinnerungen an ihre Kunden schicken können. Dabei werden unter anderem Personenlisten, Tag und Uhrzeit für den Versand sowie auch anpassbare Call-to-Action-Buttons zur Verfügung stehen. Weitere Informationen zu dieser neuen, optionalen und nur gegen eine Gebühr erhältlichen Messaging-Funktion sollen noch folgen. (mv)