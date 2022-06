Whatsapp werkelt an Bestell-Button für Geschäftskunden

(Quelle: via Wabetainfo)

8. Juni 2022 - Whatsapp-Nutzer mit einem Business Account sollen ihren Kunden künftig direkt im Chat eine Bestellmöglickheit über einen speziellen Button anbieten können.

Manche Unternehmen setzen für die Interaktion mit ihren Kunden auf Whatsapp. Damit die Plattform für fürs Business interessanter wird, arbeitet Meta an einem Button, mit dem Kunden innerhalb Whatsapp direkt Bestellungen beim jeweiligen Anbieter aufgeben können, wie "Wabetainfo" in einem Blogpost ausführt. Dieser Order Button ist demnach in der aktuellen Whatsapp-Beta 2.22.9.11 für Android aufgetaucht und erscheint im sogenannten Chat Action Sheet, das auch die Buttons für diverse weitere Whatsapp-Funktionen bereitstellt. Auch für die Desktop-Versionen arbeite Meta nun an dem Feature, merkt der Blogpost an.Der Bestell-Button steht indes ausschliesslich Whatsapp-Geschäftskunden mit einem Business Account für die Kommunikation mit ihren Kunden zur Verfügung. Beim Erstellen einer neuen Bestellmöglichkeit über den Button kann der Anbieter die zu bestellenden Produkte samt Menge, Preis und anderen Parametern einfügen, zum Beispiel anhand von Angaben aus dem vorhergehenden Chat, und so dem Kunden im gleichen Chat ein fixfertiges Bestellformular präsentieren. Das Feature ist aktuell in Entwicklung, wann es verfügbar wird, ist bisher nicht bekannt. (ubi)