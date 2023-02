Instagram bekommt Broadcast-Channels

(Quelle: Meta)

18. Februar 2023 - Instagram wird schon bald mit offenen Chats aufwarten, die als Broadcast Channels bezeichnet werden. Noch steht die Funktion lediglich ausgesuchten Testern zur Verfügung.

Instagram wird mit sogenannten Broadcast-Channels erweitert. Dabei handelt es sich um Kommunikationskanäle analog offenen Chats, die von Kontoinhabern eröffnet werden und denen Follower beitreten können. Wie es in der Meta-Ankündigung heisst, soll das One-to-Many-Messaging-Werkzeug es Kreativen erlauben, einfacher mit ihren Followern in Kontakt zu treten. Jeder Instagram-Benutzer kann einen Broadcast Channel einsehen, doch nur Follower, die dem Channel beitreten, können Mitteilungen empfangen und werden über Updates informiert. Dabei unterstützen die Channels auch Sprachnachrichten und auch Umfragen sind möglich, um Feedback einzuholen.Noch ist das Öffnen von Channels ausgewählten US-Benutzern vorbehalten, doch sollen die Funktionen schon bald ausgeweitet werden. Interessierte User können sich für einen Early Access zudem in einer Warteliste eintragen. (rd)