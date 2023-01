Meta bündelt Einstellungen von Facebook, Messenger und Instagram

21. Januar 2023 - Im sogenannten Account Center sollen sich in Zukunft die drei Meta-Plattformen Facebook, Messenger und Instagram gemeinsam verwalten lassen. Einstellungen wie etwa zu persönlichen Informationen, Passwörtern oder etwa auch Werbeanzeigen werden so an einem Ort gebündelt.

Meta bündelt die Verwaltung der hauseigenen Plattformen Facebook, Messenger und Instagram, wie das Unternehmen per Blog-Beitrag mitteilt. Im Zuge dieser Entwicklung werden Einstellungen zu persönlichen Informationen, Passwörtern, Werbeanzeigen oder etwa zur Sicherheit künftig allesamt gemeinsam im sogenannten Account Center angezeigt. Dies soll es den Nutzern erleichtern, den Überblick über die verschiedenen Meta-Plattformen und die dazugehörigen Accounts zu behalten.Die Accounts von Facebook, Messenger und Instagram können nach Wunsch im Account Center vereint werden, womit für alle dieselben Einstellungen vorgenommen werden können. Zugang zum Account Center findet sich via dem Menüpunkt Einstellungen in allen drei Plattformen. Nebst allgemeinen Einstellungen wie persönlichen Informationen, Bezahlmethoden und Passwörtern, möchte Meta auch den Einstellungen zu den Werbeanzeigen besondere Aufmerksamkeit schenken: Zum Beispiel bietet Meta im Menüpunkt Aktivitätsinformationen von Werbepartnern eine Übersicht, der von anderen Webseiten und Apps gesendeten Daten, welche für die Ausspielung von Werbeanzeigen genutzt werden. Auch die individuelle Kontrolle über die ausgespielten Werbeanzeigen soll zunehmen. Aus diesem Grund erforsche Meta neue Möglichkeiten, den Nutzern die Option zu geben, mehr Werbeanzeigen für Dinge zu sehen, die sie auch interessieren. Eine vollständige Liste aller Einstellungen, die im Account Center vorzunehmen sind, findet sich hier Die von Meta angekündigten Änderungen treten per sofort in Kraft und werden laufend an die Nutzer von Facebook, Messenger und Instagram ausgerollt. In Zukunft soll das Account Center zudem noch weitere Einstellungen der drei Plattformen bündeln. (rf)