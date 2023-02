Artifact: Instagram-Erfinder lancieren neue Social Media App

(Quelle: Artifact)

1. Februar 2023 - Die Instagram-Erfinder Kevin Systrom und Mike Krieger lancieren mit Artifact eine Social Media App, die einem traditionellen News Feed ähnelt und KI-basierte Lesevorschläge machen soll.

Die beiden Erfinder und Gründer von Instagram , Kevin Systrom und Mike Krieger, lancieren eine neue Social-Media-Plattform namens Artifact. Der Name ist neben seiner eigentlichen Bedeutung auch eine Wortbildung aus den Begriffen Articles, Facts und Artificial Intelligence, wie "The Verge" schreibt . Es handelt sich dabei um eine News-Feed-App, die mithilfe von KI den Lesern einen News-Feed präsentiert, der sich aus verschiedensten Quellen von etablierten Medienriesen bis hin zu kleinen Blogs zusammensetzen soll.Wird auf einen Artikel geklickt, registriert die KI die Vorlieben des Users und präsentiert ihm künftig mehr entsprechende Inhalte. Neben dem Haupt-Feed wird es weitere Funktionen geben, wie einen Feed mit Inhalten abonnierter anderer User oder eine private Inbox, über die mit Freunden zu Artikeln diskutiert werden kann.

Ein wichtiger Grundstein für die KI, die hinter der textbasierten Social-Media-Idee steckt, ist Transformer – eine von Google entwickelte Neural-Network-Architektur für Sprachverständnis, die 2017 ins Leben gerufen wurde. Diese ist übrigens auch massgeblich für die starke Performance von ChatGPT und steht für das "T" im Namen des AI-Services.Artifact ist derzeit in einer Wartelisten-Phase. Interessierte User können sich an dieser Stelle anmelden, laut Systrom will man schon bald die ersten Nutzer auf die Plattform loslassen. Sowohl für Android wie auch für iOS wird eine entsprechende App verfügbar sein. (win)