Messenger soll in Facebook-App zurückkehren

(Quelle: Facebook)

9. März 2023 - Facebook hat angekündigt, man prüfe, den Messenger wieder Teil der Facebook-App werden zu lassen. Vor neun Jahren wurde das Nachrichten-Tool in eine eigene App überführt.

Facebook-Nutzer, die sich die guten alten Zeiten, in denen der Messenger noch Teil der Facebook-App war, zurückwünschen, dürfen hoffen. Offenbar testet Facebook die Möglichkeit, den Messenger wieder in die App zurückzubringen, nachdem das Nachrichten-Tool vor nunmehr neun Jahren in eine eigene App überführt wurde. Dies ist auf "Engadget" zu lesen , die Plattform hat die Ankündigung in einem Blog-Post auf Facebook entdeckt.Als der Messenger 2014 ausgelagert wurde, verfolgte Facebook das Ziel, den Messenger zur führenden mobilen Messaging-Plattform zu machen. Wirklich anfreunden mit der Tatsache, dass für Facebook-Nachrichten eine separate App verwendet werden muss, konnte sich das Gros der Nutzer allerdings nie.Wie Facebook erklärt, wolle man die Tests mit der Messenger-Integration in die Facebook-App schon bald ausweiten. Zudem wolle man in Zukunft weitere Möglichkeiten zur Integration von Messaging Features in Facebook entwickeln – ohne aber eine Stossrichtung anzudeuten. (mw)