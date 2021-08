Schweizer nutzen Twint, Whatsapp und Facebook

31. August 2021 - Facebook ist noch das populärste soziale Netzwerk, Whatsapp der beliebteste Messenger und Twint die bevorzugte Bezahlapp der Schweizerinnen und Schweizer. Und das klassische Fernsehen wird trotz Streaming-Diensten weiterhin häufig genutzt, wie der aktuelle Digimonitor der Igem zeigt.





E-Banking und Streaming-Dienste boomen hierzulande dank Corona, wie die jährliche Studie Digimonitor der Interessengemeinschaft elektronische Medien (Igem) und des Forschungsinstituts Wemf zeigt. Aber auch die klassischen Medien wie TV und Radio werden weiterhin von der breiten Masse genutzt – trotz digitaler Konkurrenz, schauen doch 6,3 Millionen (94% der Gesamtbevölkerung) fern. Somit hat klassisches Fernsehen weit mehr als doppelt so viele Zuschauer wie Netflix (42%).

Bei den Messenger-Diensten hat nach wie vor Whatsapp die Nase vorne, nutzen doch 56 Prozent oder 5,6 Millionen mindestens gelegentlich Whatsapp. Telegram kommt auf 940’000 (14%), Signal auf 860’000 (12,9%) und die Schweizer App Threema auf 710’000 (10,7%) Nutzer. Hierbei zeigen sich aber regionale Unterschiede. Im Tessin und in der Westschweiz wird Telegram häufiger genutzt als in der Deutschschweiz, während Threema beinahe nur in der Deutschschweiz verwendet wird.



Betrachtet man die Studienergebnisse zu den sozialen Medien, so ist Facebook nach wie vor die grösste Plattform, verliert allerdings Nutzer. Mit 3 Millionen (45%) nutzt etwas weniger als die Hälfte der Gesamtbevölkerung ab und zu Facebook. 2,5 Millionen (37%) sind gelegentlich auf Instagram, das aber gerade bei Personen unter 25 Jahren beliebter ist als Facebook. So ist ein Instagram-User ist im Durchschnitt 32 Jahre alt, während ein Facebook-User mit 43 Jahren elf Jahre älter ist. Auch Snapchat (65%), Pinterest (37%), Tiktok (35%) und die Gamer-Plattform Discord (34%) werden von mehr jungen Schweizerinnen und Schweizern genutzt als Facebook (30%). Kaum Nutzer hat die anfänglich gehypte Audio-Plattform Clubhouse (30’000 Personen, 0,5% der Bevölkerung). (abr)