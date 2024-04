Threads zählt 150 Millionen User

Der Kurznachrichtendienst Threads von Meta kann mittlerweile 150 Millionen User vorweisen. Dies berichtete Mark Zuckerberg anlässlich der Präsentation der Quartalszahlen. Während die ersten 100 Millionen User bereits fünf Tage nach dem Launch auf der Plattform aktiv waren, hat es für die weiteren 50 Millionen knapp ein Jahr gebraucht. Zuckerberg betonte, dass er mit dem Verlauf des Nutzerzahlenwachstums auf der App zufrieden sei und sich Threads wie erhofft entwickle. Metas Ziel ist es, in Zukunft eine Milliarde User via Threads zu erreichen.Wie "Business User" berichtet (Paywall, via "Heise"), darf sich Zuckerberg ausserdem über einen weiteren erreichten Meilenstein freuen. Seine Plattform zählt in den USA bereits jetzt mehr tägliche User als der direkte und grösste Konkurrent X. Bei der Anzahl monatlicher User ist man aber bei Threads noch weit davon entfernt, was allerdings suggeriert, dass die Threads-User regelmässig und X-User nur sporadisch aktiv sind. (dok)