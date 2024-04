Threads stellt Entwicklern API zur Verfügung

Meta hat eine API für den Zugriff auf Threads von Drittplattformen entwickelt und stellt sie nun Testweise einer beschränkten Anzahl Partnern zur Verfügung. Das schreibt Meta in einem Blogbeitrag. Der allgemeine Zugang zur API ist für Juni geplant. Über die API soll die Möglichkeit bestehen, Beiträge zu posten sowie Antworten und Kommentare auf bestehende Posts zu schreiben. Ausserdem ist es auch möglich, diverse Analysezahlen abzurufen, wie beispielsweise die Anzahl Likes oder Views eines Beitrags. Auch Push-Benachrichtigungen sind vorgesehen.Wie "Heise" schreibt , darf man sich jedoch keine Hoffnungen auf alternative Clients machen. Die API sei dafür nicht ausgelegt, ausserdem habe Meta kein Interesse daran. Ausserdem sind in der API auch diverse technische Limitierungen vorhanden, um Missbrauch vorzubeugen. So liegt die maximale Anzahl neuer Posts, welche über die API publiziert werden können, derzeit bei 250.Die Dokumentation der API ist über diesen Link abrufbar. (dok)