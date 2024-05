Instagram beliebteste Social-Media-Plattform der Schweiz

Xeit, Digitalagentur mit Sitz in Zürich, hat die neueste Ausgabe seiner regelmässigen Social-Media-Studie veröffentlicht, in deren Rahmen das Nutzungsverhalten rund um Social Media bei über 1000 in der Schweiz wohnhaften Personen untersucht wurde. Dabei hat sich gezeigt, dass Instagram die Plattform ist, auf der generationenübergreifend am meisten Zeit verbracht wird, vor Youtube, Facebook und Tiktok.Daneben hat Xeit aber auch untersucht, welche Generation auf welchen Plattformen unterwegs ist, und hier gibt es durchaus grosse Unterschiede. Die Generation Z – geboren zwischen 1995 und 2010– verbringt zwar ebenfalls am meisten Zeit auf Instagram, Facebook allerdings ist bei dieser Altersgruppe komplett aussen vor. Am zweitmeisten Zeit verbringt die Generaion Z auf Tiktok, vor Youtube. Als Hidden Champion der Generation Z bezeichnet Xeit derweil Snapchat, wo zwölf Prozent am meisten Zeit verbringen.Weitere Ergebnisse der Studie lauten, dass keine Plattform in der Schweiz so verbreitet und gleichzeitig so unterschätzt ist wie Youtube; jeder zweite Schweizer beziehungsweise jede zweite Schweizerin auf Linkedin ist und dort auch Unternehmen folgt; Social Commerce in der Schweiz einen schweren Stand hat sowie dass X an Relevanz verliert und Konkurrent Thread gut positioniert ist um die Nachfolge anzutreten.Die komplette Social-Media-Studie 2024 kann bei Xeit gegen einen dreistelligen Betrag bestellt werden . (mw)