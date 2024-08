Instagram verdoppelt Bild- und Videoanzahl pro Post

Bis anhin war bei Instagram bei maximal 10 Bildern oder Videos pro Beitrag das Ende der Fahnenstange erreicht. Wie das zum Meta-Konzern gehörende soziale Netzwerk jetzt ankündigt, will man hier jetzt aber an der Schraube drehen und das Limit deutlich anheben. Neu wird es möglich sein, bis zu 20 Bilder oder Videos einzubinden, die dann nach wie vor in einem Karussell angezeigt werden.Die Karussell-Funktion wurde 2017 vorgestellt, und bereits beim Start waren maximal 10 Videos oder Bilder pro Post möglich. Mit der Änderung schliesst Instagram auch ein Stück weit zu TikTok auf, wo derzeit bei 35 Bildern Schluss ist.Der Rollout der neuen Funktion ist seit gestern im Gang und soll in den kommenden Tage schrittweise für alle Anwender erfolgen. (rd)