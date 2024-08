Türkei sperrt Instagram

Seit dem heutigen 2. August ist Instagram in der Türkei nicht mehr zugänglich. Das berichten verschiedene Medien, darunter auch " SRF " unter Berufung auf die staatsnahe türkische Nachrichtenagentur "DHA", die sich wiederum auf die türkische Behörde für Informations- und Kommunikations-Technologie beruft. Über die genauen Gründe für die Sperrung wird aktuell spekuliert, verschiedentlich ist zu lesen, dass Instagram Beileidsbekundungen für den getöteten Hamas-Leader Ismail Hanija blockiert hätte. In der Türkei herrscht aufgrund des Todes von Ismail Hanija heute für einen Tag Staatstrauer. Von offizieller Seite wurde ein Zusammenhang zwischen dem Tod des Hamas-Terroristen und der Sperrung aber nicht bestätigt.Über VPN-Verbindungen soll Instagram in der Türkei nach wie vor erreicht werden können. Wie lange die Sperrung dauern soll, ist völlig unklar. (mw)