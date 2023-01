CES: Beim Thinkbook Plus Twist rotiert der Bildschirm

(Quelle: Lenovo)

9. Januar 2023 - Das neue Thinkbook Plus Twist von Lenovo ermöglicht es, sowohl das OLED-Display als auch das rückseitige E-Ink-Panel im Clamshell- oder im Tablet-Modus zu nutzen.

An der CES hat Lenovo neben zahlreichen weiteren neuen Notebooks, darunter das Thinkbook 16p Gen4 mit diskreter Geforce-RTX-4060 Grafikkarte sowie Zubehörteile, ein neues Modell der Thinkbook-Plus-Familie vorgestellt: Das Thinkbook Plus Twist verfügt über einen doppeltes, neu drehbares Display mit einem 13,3-UZoll-OLED-Panel in 2,8K-Auflösung auf der einen und einem farbigen 12-Zoll-E-Ink-Bildschirm mit Bildwiederholfrequenz 12 Hz auf der anderen Seite. Der Bildschirm lässt sich mittig umdrehen, sodass je nach Bedarf die OLED- oder die E-Ink-Seite von der Tastatur aus einzusehen ist. Laut Lenovo geht das Twist-Design bis aufs Jahr 2005 zurück. Damals gab es das Thinkpad X41 Tablet, und 2012 brachte der Hersteller das Thinkpad Twist auf den Markt.Mit dem drehbaren Bildschirm lässt sich das neue Modell wahlweise als Clamshell oder Tablet nutzen, in beiden Fällen entweder mit dem OLED- oder dem E-Ink-Panel im Zentrum. Das E-Ink-Display könne die Augen bei längerer Nutzung entlasten und verbrauche weniger Strom, merkt Lenovo an. Neben dem innovativen Zweifach-Bildschirm bietet das Thinkbook Plus Twist die neuesten Intel-Core-Prozessoren der 13. Generation, Wi-Fi 6E sowie Stiftunterstützung auf beiden Panels. Preise und Verfügbarkeit des Thinkbook Plus Twist will Lenovo später bekanntgeben. (ubi)