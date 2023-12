Intel lanciert Core-Ultra-KI-Chips, Lenovo präsentiert erste Notebooks

Intel hat eine ganze Reihe neuer Notebook Chips vorgestellt, die unter dem Codenamen "Meteor Lake" entwickelt wurden, unter dem Namen Core Ultra (statt Core i) vermarktet werden und Intels erste Prozessoren mit integrierter NPU (Neural Processing Unit) sind, welche die Aufgabe hat, AI-Aufgaben zu übernehmen respektive zu beschleunigen. Alles in allem besteht das neue CPU-Line-up aus elf Chips, welche bis zu 16 Cores beinhalten und mit bis zu 5,1 GHz takten, im 7-nm-Verfahren gefertigt werden und besonders energieeffizient sein sollen. Deutliche Leistungszuwächse soll es zudem auch bei der Grafik geben.Die Core-Ultra-Prozessoren bestehen aus den Serien H und U, wobei die H-Serie mit sechs Performance-Kernen eher auf Leistung und die U-Serie mit zwei Performance-Kernen auf Energieeffizienz ausgerichtet ist. Auch die GPU der H-Serie, die den Namen Arc trägt, ist deutlich performanter als die GPU der U-Serie, die unter dem Namen Intel Graphics läuft. Die bisherige P-Serie hat Intel ersatzlos gestrichen.Einen Überblick über die Neuerungen und die Leistungswerte der Core Ultra Chips bietet dieses PDF

Lenovo hat bereits erste Notebooks mit den neuen Chips vorgestellt – die Modelle Thinkpad X1 Carbon, Thinpad X1 2-in-1 und Ideapad Pro 5i. Lenovo schreibt, dass die Verlagerung von Rechenaufgaben auf die NPU (und GPU) die Effizienz und Leistung verbessern und für eine bessere Energieverwaltung sorgen soll. Die NPU soll dabei beispielsweise Aufgaben übernehmen wie Textvorhersagen, Hintergrundunschärfe in unterstützen Grafikprogrammen, Besprechungstranskripte in Zoom oder Teams und E-Mail-Zusammenfassungen oder auch Aufgaben von Microsofts Copilot. Die Thinkpads werden im April 2024 erscheinen, das Ideapad Pro 5i soll bereits im Dezember ab 1349 Franken auf den Markt kommen. Dieses gibt es mit 14- oder 16-Zoll-Display, auf Wunsch mit OLED und 120 Hz. Ebenfalls an Bord ist eine Nvidia-Geforce-RTX-4050-Grafikkarte, ein Akku mit 84 Wh und bis zu 32 GB RAM.In den kommenden Wochen und Monaten darf man mit zahlreichen weiteren neuen Notebooks mit Core Ultra der übrigen Hersteller rechnen. (mw)