Meteor Lake kommt mit KI-Einheit

(Quelle: Intel)

30. Mai 2023 - Intels kommende 14. SoC-Generation Meteor Lake wird erstmals für den Hersteller mit einer dedizierten KI-Einheit aufwarten, der VPU. Damit tritt Intel gewissermassen in die Fusstapfen von Apple mit seiner Neural Engine.

Intel kommt zur Erkenntnis, dass KI CPUs, GPUs und sogar Clouds überfordert, so ein Artikel von "The Register" . Das Unternehmen will daher alle SoCs der kommenden 14. Generation (Meteor-Lake-Architektur) mit einer sogenannten VPU ausstatten, die die bisherigen Teilbereiche CPU und GPU ergänzt und wohl Apples Neural Engine entspricht.Damit sollen KI-Funktionen wie die Hintergrundunschärfe auf Videokonferenzplattformen, aber auch generative KI-Modelle, lokal auf den Endgeräten besser und leistungsfähiger laufen. Die VPU unterstützt zudem KI-basierte Funktionen in gängiger Software wie etwa das Auto-Reframing in Premiere Pro. Die VPU ist auf den Meteor-Lake-Chips als drittes Tile zwischen der CPU und der GPU untergebracht (siehe Bild).

Intel positioniert Meteor Lake als "bedeutenden Meilenstein nicht nur in der PC-Evolution, sondern auch in der Art, wie wir mit Technologie interagieren". Das Chiplet-SoC-Design, die neue VPU und die bereits in früheren Generationen enthaltenen KI-Akzeleratoren in der CPU würden Meteor Lake zu einer entscheidenden Rolle bei der künftigen Entwicklung der Innovation und PC-Erfahrung verhelfen: "Intel und seine Partner in der PC-Branche stehen am Anfang einer spannenden, mehrjährigen Reise der KI-beschleunigten Transformation. Im Laufe des nächsten Jahres will Intel Millionen von Einheiten von Meteor Lake mit seiner dedizierten KI-Engine ausliefern." Ein erstes Meteor-Lake-basiertes Notebook will der Chipriese an der Computex Taiwan 2023 zeigen, die vom 30. Mai bis 2. Juni über die Bühne geht. (ubi)