(Fast) nichts zu meckern - das Galaxy S24 Ultra im Test

Quicktest

Ein farbprächtiges, helles AMOLED-Display, toller Sound, lange Akkulaufzeit und eine Quad-Kamera, die kaum Wünsche offen lässt – so lässt sich das S24 Ultra zusammenfassen. Die KI-Feature bieten einiges, sind aber noch ein wenig fehleranfällig. Das wird vermutlich bald softwareseitig verbessert. Positiv sind die sieben Jahre Android-Updates. So gibt’s nur wenig zu bemängeln: Die Ladezeit könnte kürzer sein, die KI-Funktionen haben noch Kinderkrankheiten – was aber vermutlich bald besser wird – und der Preis ab 1299 Franken ist hoch. Beim Zubehör sei ein Displayschutz, der separat erworben werden muss, empfohlen. Der S-Pen ist beim Ultra-Modell im Lieferumfang dabei.Info/Hersteller: Samsung 5,5 von 6 Sternen(cma)