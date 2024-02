MWC: Honor arbeitet ebenfalls an Smart Ring

Honor arbeitet ebenfalls an einem Smart Ring. Das bestätigte CEO George Zhao (Bild) im Rahmen des MWC 2024 gegenüber "CNBC". Mit dieser Ankündigung folgt Honor , ein aus Huawei ausgegründeter Hersteller, auf Wettbewerber Samsung , der nur einen Tag zuvor seinen Galaxy Ring der Öffentlichkeit präsentiert hat.Noch hält sich Honor aber mit Informationen rund um sein Konkurrenzprodukt zurück. Zhao bestätigt lediglich, dass man intern bereits an einer entsprechenden Technologie arbeite, die in Zukunft als Honor Ring auf den Markt kommen wird. Dieser soll dann Teil eines umfassenderen Ökosystems rund um die Themen Fitness und Gesundheit werden, in dessen Zentrum vor allem KI-Features stehen.Der chinesische Hersteller ist somit der zweite grosse Smartphone-Anbieter, der sich auf diese Wearable-Kategorie konzentrieren will. Noch ist allerdings nicht allzu viel über die Geräteklasse bekannt. Samsung hatte auf dem MWC lediglich einige technische Eckdaten wie beispielsweise die Akkukapazität verraten ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Aber auch andere Wearables wurden auf dem MWC präsentiert, unter anderem Smartwatches von Xiaomi . (sta)