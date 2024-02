MWC: Xiaomi stellt drei neue Wearables vor

Parallel zu seiner Smartphone-Serie 14 präsentiert der chinesische Hersteller Xiaomi das Xiaomi Smartband 8 Pro, die Xiaomi Watch S3 und die Xiaomi Watch 2. Alle Geräte, so Xiaomi , bieten eine verbesserte User Experience in den Bereichen Sport, Gesundheit und Wohlbefinden, darunter ein 4-Kanal-Herzfrequenzüberwachungsmodul.Das Xiaomi Band 8 Pro kommt mit einem neuen 1,74-Zool-AMOLED-Display im rechteckigen Hochformat und einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Es wiegt 22,5 Gramm und ist knapp 10 Millimeter dick. Ein Lichtsensor passt die Bildschirmhelligkeit automatisch der Umgebung an. Die Armbänder lassen sich über Schnellverschlüsse einfach austauschen. Das Band 8 Pro ist in Schwarz oder Silber erhältlich. Der Preis liegt gemäss Mitteilung bei 70 Euro.