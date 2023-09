Xiaomi stellt neue Smartphone-Serie 13T mit Leica-Kameras vor

Xiaomi hat die neuen 13T-Smartphones vorgestellt. Zentrales Feature sind die verbauten Leica-Kameras: Sowohl das Xiaomi 13T Pro als auch das Xiaomi 13T haben ein dreifaches Kamera-Setup mit Summicron-Objektiven an Bord, die gemeinsam mit Leica entwickelt wurden. Die 50-Megapixel-Weitwinkelkamera verfügt laut dem Anbieter über 24 mm äquivalente Brennweite, ihre asphärische 7P-Linse soll zudem mehr Licht einfangen und für Aufnahmen mit hohem Dynamikbereich sorgen. Die Hauptkamera wird ergänzt durch ein 50-Megapixel-Teleobjektiv mit 50 mm äquivalenter Brennweite sowie eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera mit einer äquivalenten Brennweite von 15 mm für Panorama- und Landschaftsaufnahmen.Das Xiaomi 13T Pro unterstützt darüber hinaus die 10-bit LOG 4:2:0 H.265-Videoaufzeichnung mit vorinstallierter Rec.709 LUT aus der professionellen Videokamera-Technik. Die Video-Ausstattung bietet laut Xiaomi eine differenzierte Kontrolle über Farben und Details. Das Modell nimmt Videos in 8K-Qualität auf. Die rückwärtigen Kameras unterstützen wiederum 4K-Videoaufnahmen bei allen Brennweiten.

Im Xiaomi 13T Pro arbeitet ein Mediatek-Dimensity-9200+-Chipsatz mit einer Octa-Core-CPU, die Geschwindigkeiten von bis zu 3,35 GHz liefert. Ihr zur Seite steht eine integrierte ARM Immortalis-G715 GPU. Das Xiaomi 13T ist hingegen mit einem Mediatek Dimensity 8200-Ultra ausgestattet.Das Xiaomi 13T Pro unterstützt zudem Xiaomi 120 W Hypercharge und ermöglicht laut Hersteller eine komplette Aufladung in 19 Minuten. Beide Geräte verfügen über eine Schnellladeoption, das Xiaomi 13T Pro erreicht dabei 36 Prozent und das Xiaomi 13T 21 Prozent Aufladung in fünf Minuten, so die Angaben des Anbieters. Der Akku der Geräte hat jeweils eine Kapazität von 5000 mAh.Das Xiaomi 13T Pro und das Xiaomi 13T sind in drei Farbvarianten erhältlich: Alpine Blue, Meadow Green und Schwarz. Beide Modelle sind bereits verfügbar. Das Xiaomi 13T Pro startet mit 12 GB RAM und 256 GB ROM bei rund 800 Euro (umgerechnet Fr. 774.-) und reicht bis 1000 Euro (Fr. 967.-) bei der Ausstattung mit 16 GB RAM sowie 1 TB ROM. Das 13T gibt es hingegen nur in einer Variante mit 8 GB RAM und 256 GB Rom zu 675 Euro (Fr. 653.-). (sta)