Xiaomi 13 Ultra kommt nach Europa

(Quelle: Xiaomi)

7. Juni 2023 - Ab nächster Woche ist das zusammen mit Leica entwickelte Smartphone Xiaomi 13 Ultra auch in Europa offiziell verfügbar. Wie viel das Gerät hierzulande kosten wird, ist derzeit noch offen.

Im April hat Xiaomi mit dem 13 Ultra sein neues Smartphone-Flaggschiff präsentiert ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun kommt das Gerät nach Europa und wird ab dem 12. Juni auch bei uns offiziell erhältlich sein. Noch fehlt allerdings das Preisschild. Dieses will Xiaomi zusammen mit der Verfügbarkeit bei Handelspartnern in Kürze nachreichen. Im Heimmarkt China geht das 13 Ultra zu einem Basispreis von umgerechnet rund 780 Franken über den Ladentisch."Ich bin sicher, unsere Fans und alle Fotografie-Liebhaber in Westeuropa werden sich freuen, die aussergewöhnliche Qualität unseres neuen Premium-Flaggschiffs sehr bald zu erleben", meint Ou Wen, General Manager von Xiaomi Westeuropa. Ferner hebt er die Zusammenarbeit mit Leica hervor, die gemäss Medienmitteilung für einen Entwicklungssprung in der Mobilfotografie-Technologie sorgen soll.