Xiaomi stellt Falt-Flaggschiff Mix Fold 3 und Redmi K60 Ultra mit 24 GB RAM vor

(Quelle: Xiaomi)

16. August 2023 - Mit dem Mix Fold 3 bringt Xiaomi eine starke Alternative zu den aktuellen Foldables von Samsung und Motorola auf den Markt. Zudem präsentiert der Hersteller eines der ersten Smartphones mit 24 GB RAM.

Xiaomi hat mit dem Mix Fold 3 und dem Redmi K60 Ultra zwei neue, technisch beachtliche Smartphones präsentiert. Während das Foldable Mix Fold 3 sicherlich das aufsehenerregendere der beiden Modelle ist, lassen auch die Spezifikationen des K60 Ultra aufhorchen. Denn das Gerät verfügt als eines der weltweit ersten Smartphones über 24 GB RAM. Zuvor konnte nur das für Gamer konzipierte ZTE Nubia Red Magic 8S Pro+ mit einem so üppigen Arbeitsspeicher aufwarten.Die Preise für Speichermodule sind am Markt aktuell sehr niedrig und bieten Smartphone-Herstellern die Möglichkeit, sich über neue technische Spitzenwerte vom Wettbewerb abzuheben. Ob 24 GB RAM aber in absehbarer Zeit zum Standard avancieren, ist wiederum mehr als fraglich. Immerhin gibt es nicht zuletzt aufgrund von Android-Restriktionen wohl aktuell keine Anwendung, die diese enorme Hardwareleistung auslasten könnte.Doch auch über den Arbeitsspeicher hinaus lässt sich Xiaomi nicht lumpen. Das Redmi K60 Ultra verfügt über ein 6,67 Zoll grosses AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2712 x 1220 Pixeln und einer Bildfrequenz von 144 Hz. Angetrieben wird das Gerät von einem Mediatek Dimensity 9200+, der einen ARM-Cortex-X3-Performance-Kern mit 3,35 GHz, drei Cortex-A715 mit 3,0 GHz sowie vier Cortex-A510-Effizienz-Kerne mit 2,0 GHz verbindet. Der Akku fasst zudem 5000 mAh. Darüber hinaus verbaut Xiaomi bis zu 1 TB Flash-Speicher.