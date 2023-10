Xiaomi steigt noch dieses Jahr auf Android-Nutzeroberfläche HyperOS um

Xiaomi führt HyperOS noch in diesem Jahr ein – zumindest im chinesischen Markt. Der weltweite Rollout der neuen Software ist dann für das kommende Jahr geplant. Bei HyperOS handelt es sich um den Nachfolger der bisherigen Android-Benutzeroberfläche MIUI, die rund 13 Jahre lang die Smartphones des chinesischen Herstellers prägte. Spekulationen, dass MIUI abgelöst werden soll, gab es bereits seit einiger Zeit, doch jetzt hat Xiaomi die Einführung der neuen Oberfläche mit den Xiaomi 14 (Pro)-Smartphones unter anderem über X (ehemals Twitter) offiziell bestätigt HyperOS soll kein einfaches Refresh von MIUI darstellen, sondern in vielen Belangen eine komplett überarbeitete Software sein, die aber weiterhin auf Android aufbaut und dieses mit der eigenen IoT-Plattform Vela verknüpft. HyperOS wird laut Xiaomi-CEO Lei Jun sukzessive die Nachfolge von MIUI antreten und könnte somit in Zukunft auch auf ältere Smartphones ausgerollt werden. Die Software kommt aber nicht nur auf Smartphones, sondern auch auf anderen Geräten wie Wearables sowie Xiaomis geplantem Elektronauto zum Einsatz. Lei Jun erklärt in einem Post auf Weibo, dass das neue OS als Ökosystem Mensch, Haus und Auto verbinden soll und als Schnittstelle zwischen 200 Kategorien im Sinne des Internet of Everything dient.