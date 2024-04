Nächstes Galaxy-Unpacked-Event am 10. Juli

Laut verschiedenen Quellen plant Samsung sein nächstes Galaxy-Unpacked-Event auf den 10. Juli 2024, wie "Sammobile" berichtet . Das Online-Magazin hatte bereits vor einigen Monaten von einen Termin Anfang Juli geschrieben, jetzt haben sich die Gerüchte offenbar verdichtet. Die Verantaltubg soll demnach in Paris über die Bühne gehen – also kurz vor dem Beginn der olympischen Spiele in der Stadt. Samsung tritt dort als einer der Hauptsponsoren auf.Aller Voraussicht nach lässt Samsung am 10. Juli mehr über den smarten Fingerring Galaxy Ring verlauten, ein weiteres grosses Thema soll KI sein. Als weitere Neuheiten werden die Foldables Galaxy Z Fold 6 und Galaxy Z Flip 6 sowie die Galaxy Watch 7 erwartet. Auch von neuen Earbuds ist die Rede. Offiziell ist all dies aber noch nicht, inklusive Datum. Samsung soll die Einladungen zum Event frühestens Ende Mai verschicken. (ubi)