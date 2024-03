Samsungs Budget-Modelle kommen mit kürzerer Update-Versorgung

Im Zuge von Nachhaltigkeitsbemühungen entschieden jüngst sowohl Google ( hier geht’s zum Pixel 8 Pro Test ) als auch Samsung Galaxy S24 Ultra Test ), die Versorgung mit Updates für ihre Smartphones zu verlängern. So versprechen beide Hersteller neuerdings, ihre neuen Flaggschiffe sieben Jahre lang mit Updates zu versorgen, womit man sie als Kunde auch länger nutzen kann. Bei Samsung gilt das aber offenbar nicht für alle Gerätereihen, wie "Techbook" der Ankündigung für die neue A-Reihe von Samsung entnommen hat. Hier steht, dass man bei den Budget-Modellen auf die bisher bewährten fünf Jahre Update-Versorgung setzt. Ebenfalls versprochen werden insgesamt vier OS-Upgrades.Die beiden betroffenen Modelle heissen Samsung Galaxy A55 und A35. Sie werden am 11. März 2024 vorgestellt. In der Ankündigung verrät Samsung bis auf wenige Bilder von Details noch nichts, der polnische Händler euro.com.pl hat das A55 jedoch bereits gelistet und auch Specs vermerkt ( via "Notebookcheck"). Laut dem Store kommt das A55 5G mit einem 6,6-Zoll-Screen (Super AMOLED), einem Akku mit 5000 mAh, 8GB RAM, 128 GB Speicher und einem Kamera-Array mit einer 50-MP-Kamera. Als Prozessor kommt der Samsung Exynos 1380 zum Einsatz. (win)