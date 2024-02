Samsung bringt KI-Funktionen mit Software-Update auf ältere Geräte

Kernfunktionen der neuen Galaxy S24-Modellreihe von Samsung sind die direkt ins Betriebssystem integrierten KI-Funktionen. Diese möchte Samsung nun einem grösseren Kundenkreis zugänglich machen und hat das One UI 6.1-Softwareupdate angekündigt. Das Update umfasst unter anderem den Live-Übersetzer für Telefonanrufe und Chatnachrichten, die Circle to Search-Suchfunktion sowie generative KI-Funktionen bei der Bildbearbeitung.Samsung hat sich zum Ziel gesetzt, die neuen KI-Funktionen einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen und plant, dass bis Ende 2024 über 100 Millionen Nutzer die neuen KI-Tools nutzen können. Das besagte Softwareupdate ist Ende März auch in der Schweiz für die Galaxy S23-Serie sowie die Geräte S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5 und Tab S9 verfügbar. (dok)