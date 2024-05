Samsung-Update One UI 6.1 sorgt für Probleme mit Akkulaufzeit

Samsung verteilt momentan für viele neuere aber auch ältere Smartphones das Software-Update One UI 6.1. Im Gepäck hat das Update nicht nur neue Funktionen, sondern auch Android-Neuerungen und teilweise auch KI-Features (Galaxy AI).Doch seit einiger Zeit häufen sich die Beschwerden von Nutzerinnen und Nutzern, die das jüngste Samsung-Update bereits erhalten haben. Wer zum Beispiel ein Galaxy-S23-Modell, ein Galaxy Z Fold 5 oder ein Galaxy Z Flip 5 besitzt, der könnte nach dem Einspielen der neuen Software feststellen, dass sich die Akkulaufzeit des Handys deutlich verschlechtert. Bei der S23-Serie scheinen die Veränderung aber weniger drastisch zu sein. Das Galaxy S23 Ultra soll derweil nicht betroffen zu sein, wie "Sammobile" schreibt Vereinzelt soll das Problem gar bei älteren Samsung-Handys wie dem Galaxy A54 auftreten. Von Galaxy-S- und Galaxy-Z-Smartphones, die vor 2023 auf den Markt gekommen sind, gibt es hingegen kaum Berichte zum höheren Akkuverbrauch.Obwohl Samsung das One-UI-6.0-Update seit Ende März 2024 ausrollt und zahlreiche Nutzer das Problem gemeldet haben, wurde es bisher offenbar noch nicht behoben. "Soweit uns bekannt ist, hat Samsung den höheren Akkuverbrauch nicht offiziell bestätigt. Es ist also nicht bekannt, ob und wann das Unternehmen plant, das Problem zu beheben", so "Sammobile". Für die Samsung Galaxy S22-Serie wurde nach dem One-UI-6.1-Update eine weitere Aktualisierung ausgerollt, die eine Verbesserung gebracht haben soll. (cma)