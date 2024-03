Grosses Samsung-Update für ältere Galaxy-Handys im April

Das März-Update von Samsung für seine Galaxy-Geräte kam in Europa ohne Künstliche Intelligenz (KI) auf den Galaxy-S23-Smartphones an. Darum wird erwartet, dass mit dem kommenden April-Update die KI-Funktionen verteilt werden. One UI 6.1 gibt es mit und ohne KI.Zu den Features gehören zum Beispiel Echtzeitübersetzung (Live Translate) bei Telefonanrufen. In unserem Test funktionierte diese Funktion mit einem Galaxy S24 ultra ziemlich gut. "Swiss IT Magazine" hat das S24 mit KI-Funktionen getestet Folgende Modelle sollen in den Genuss von KI-Features kommen:-Galaxy S23-Galaxy S23 Plus-Galaxy S23 Ultra-Galaxy S23 FE-Galaxy Z Flip 5-Galaxy Z Fold 5Der Startschuss für das Update soll der 28. März 2024 sein. Wie das Unternehmen bestätigt hat, beginnt der Rollout zunächst in Südkorea ( via "Giga.de"). Doch schon im April soll die Aktualisierung nach Europa kommen, wie "Sammobile" berichtet Ältere und nicht kompatible Geräte werden ebenfalls mit neuer Software versorgt, allerdings ohne Künstliche Intelligenz. (cma)