Samsungs VR-Headset soll noch 2025 lanciert werden

Über Samsungs kommendes VR-Headset werden bereits seit Monaten unbestätigte Gerüchte herumgeboten. Wie jetzt "Android Headlines" meldet, soll das Gerät noch im laufenden Jahr auf den Markt kommen. Dazu wurden diverse geleakte Bilder des Headsets veröffentlicht.
Das Headset, das bei Samsung
unter der Bezeichnung "Project Moohan" läuft, dürfte die offizelle Bezeichnung Galaxy XR tragen und soll über ein hochauflösendes 4K-Micro-OLED-Displays verfügen, das einen PPI-Wert von 4032 unterstützt. Über beide Displays werden damit 29 Millionen Pixel dargestellt. Zum Vergleich: Bei Apples sind es deren 23 Millionen. Als Prozessor kommt weiter der Snapdragon XR2+ Gen2 zum Einsatz, der pro Auge eine 4,3K-Auflösung liefern soll.
Das Headset soll Eingaben von den Händen, den Augen wie auch der Stimme entgegennehmen, wofür das Gerät gespickt mit Sensoren ist. Hinzu kommen vier Kameras mit Infrarot-LEDs für das Eye-Tracking sowie diverse Mikrofone.
Mit einem Gewicht von 545 Gramm soll das Galaxy-XR-Headset geringfügig leichter sein als das Apple-Pendant. Im Lieferumfang enthalten sind zudem zwei Controller, welche die Bewegungen tracken können und haptisches Feedback liefern. Schliesslich ist noch bekannt, dass der Akku eine Betriebszeit von zwei Stunden unterstützen soll.
(rd)