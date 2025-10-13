cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Samsungs VR-Headset soll noch 2025 lanciert werden
Quelle: Android Headlines

Samsungs VR-Headset soll noch 2025 lanciert werden

Unbestätigten Meldungen zufolge trägt Samsungs VR-Headset die Bezeichnung Galaxy XR und soll bereits gegen Ende Jahr auf den Markt kommen.
13. Oktober 2025

     

Über Samsungs kommendes VR-Headset werden bereits seit Monaten unbestätigte Gerüchte herumgeboten. Wie jetzt "Android Headlines" meldet, soll das Gerät noch im laufenden Jahr auf den Markt kommen. Dazu wurden diverse geleakte Bilder des Headsets veröffentlicht.

Das Headset, das bei Samsung unter der Bezeichnung "Project Moohan" läuft, dürfte die offizelle Bezeichnung Galaxy XR tragen und soll über ein hochauflösendes 4K-Micro-OLED-Displays verfügen, das einen PPI-Wert von 4032 unterstützt. Über beide Displays werden damit 29 Millionen Pixel dargestellt. Zum Vergleich: Bei Apples sind es deren 23 Millionen. Als Prozessor kommt weiter der Snapdragon XR2+ Gen2 zum Einsatz, der pro Auge eine 4,3K-Auflösung liefern soll.


Das Headset soll Eingaben von den Händen, den Augen wie auch der Stimme entgegennehmen, wofür das Gerät gespickt mit Sensoren ist. Hinzu kommen vier Kameras mit Infrarot-LEDs für das Eye-Tracking sowie diverse Mikrofone.

Mit einem Gewicht von 545 Gramm soll das Galaxy-XR-Headset geringfügig leichter sein als das Apple-Pendant. Im Lieferumfang enthalten sind zudem zwei Controller, welche die Bewegungen tracken können und haptisches Feedback liefern. Schliesslich ist noch bekannt, dass der Akku eine Betriebszeit von zwei Stunden unterstützen soll. (rd)



Weitere Artikel zum Thema

Meta präsentiert neue VR-Headset-Prototypen

 10. August 2025 - Die neuen VR-Headset-Prototpyen von Meta tragen die Bezeichnungen Tiramisu oder Boba 3 und sollen das Eintauchen in hyperrealistische VR-Welten ermöglichen.

Ab heute gibt's Apples Vision Pro in Deutschland

 14. Juli 2024 - Ab sofort ist Apples VR-Headset Vision Pro in Deutschland offiziell verfügbar. Für die Schweiz wurde nach wie vor kein Markteinführungstermin bekannt gegeben.

Apple soll 2025 eine Budget-Version der Vision Pro bringen

 19. Juni 2024 - Apple arbeitet offenbar an einer neuen Version seines VR-Headsets Vision Pro. Das neue Modell soll leichter und günstiger sein, bis zum Verkaufsstart wird man sich aber noch gedulden müssen.

Meta öffnet VR-Betriebssystem für Dritthersteller

 24. April 2024 - Meta hat angekündigt, dass das Betriebssystem für die Quest-VR-Brillen unter dem Namen Horizon OS für andere Hardware-Hersteller geöffnet wird. Asus und Lenovo sollen bereits an Headsets arbeiten.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
Wenn Energienetze zu Datennetzen werden
Die Verbindung von Mensch und Technologie
Advertorial

Die Verbindung von Mensch und Technologie

Dieser Tage hätte man den Hauptsitz der Zurich Schweiz mit einem Tech-Inkubator verwechseln können: Kühlschränke gefüllt mit Energydrinks, Scrum-Boards gespickt mit farbigen Zettelchen und ein grosser, abgedunkelter Raum besetzt mit rund 100 Techies hinter ihrem Notebook. Es handelte sich aber vielmehr um den #ZHACK25, die zweite Ausführung des firmeneigenen Hackathons der Zurich Schweiz. Die Resultate nach zwei intensiven Tagen sind beeindruckend.
T-Systems - Vertrauenswürdige KI aus der Schweiz
Der Schlüssel zur Datensicherheit im öffentlichen Sektor
Support-Ende bei Microsoft - und was nun?
Wenn aus E-Mails Einfallstore werden: Cloud-Schutz mit System
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER