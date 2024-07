Ab heute gibt's Apples Vision Pro in Deutschland

Seit heute 12. Juli ist Apples begehrtes VR-Headset Vision Pro in Deutschland wie auch in Frankreich zum Preis von 3999 Euro erhältlich. Für die Schweiz wurden bis anhin weder ein Termin für die Markteinführung noch Preise kommuniziert.Die Basis-Ausführung mit einer Speicherausstattung von 256 GB kostet in den Nachbarländern 3999 Euro. Wie bei Apple-Geräten üblich, bezahlt man auch bei der Vision Pro für ein Plus an Speicher unverhältnismässig viel. So müssen für die Version mit 512 GB bereits 4249 Euro hingeblättert werden und für die 1-TB-Speicher-Variante werden gar 4499 Euro fällig.Apple führt die Vision Pro rund um den Globus gestaffelt ein. Den Anfang machten die USA mit ersten Vorbestellungen im Januar, die erste Charge von geschätzten 160'000 bis 180'000 Geräten war bereits nach 17 Minuten ausverkauft. An der WWDC informierte Apple dann über den anstehenden Verkaufsstart in China, Hongkong, Japan und Singapur per Ende Juni und die aktuelle Markteinführung in Deutschland, Frankreich, UK sowie in Kanada und Australien. (rd)