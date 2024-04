Meta öffnet VR-Betriebssystem für Dritthersteller

Unter dem Titel "eine neue Ära für Mixed Reality" hat Meta die Öffnung seines Virtual-Reality-Betriebssystems, das aktuell ausschliesslich für die Quest-Headsets verwendet wird, angekündigt . Künftig soll das Betriebssystem als Meta Horizon OS an Dritthersteller von VR-Hardware lizenziert werden. So würden die Konsumenten einerseits mehr Auswahl bezüglich Hardware erhalten und für Entwickler wachse das Echosystem, für das sie Inhalte bauen. Für diese Entwickler will Meta überdies ein Framework bereitstellen, um Mobile Anwendungen einfach auf Horizon OS zu portieren.Meta kann auch bereits zwei Hardware-Partner verkünden, die an neuer Hardware arbeiten, auf der das Horizon OS laufen wird. Asus' Republic of Gamers werkelt demnach an einem Headset, das für das Gaming konzipiert ist, während Lenovo an einem Mixed-Reality-Gerät für Produktivität, Lernanwendungen und zur Unterhaltung arbeitet. Ausserdem wird auch eine Zusammenarbeit mit Microsofts Xbox-Abteilung verkündet, in deren Rahmen eine Limited Edition der Meta Quest erscheinen soll. (mw)