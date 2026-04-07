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Samsung will Galaxy-S27-Serie um Pro-Modell erweitern
Quelle: Samsung / Evan Blass

Samsung will Galaxy-S27-Serie um Pro-Modell erweitern

Als leicht günstigere Alternative zum Spitzenmodell Galaxy S27 Ultra soll Samsung für den nächsten Release der Galaxy-Familie ein zusätzliches Modell namens S27 Pro in petto haben – ohne S Pen, aber mit Privacy Display.
7. April 2026

     

Für die auf 2027 geplante Galaxy-S27-Serie hat Samsung laut einem Bericht von "ETNews" Familienzuwachs vorgesehen. Zusätzlich zum Standardmodell S27 und den höherpreisigen Varianten Plus und Ultra will Samsung demnach ein zusätzliches Modell, das Galaxy S27 Pro, auf den Markt bringen. Dem Vernehmen nach wird es die meisten Features der Ultra-Variante bieten, aber unter anderem auf die Stiftunterstützung verzichten. Dafür soll es mit Samsungs neuem Privacy Display ausgestattet sein, das bisher dem Ultra-Modell vorbehalten war.


Branchenkenner mutmassen gemäss dem Bericht, Samsung wolle mit dem Schritt das bisherige Drei-Modell-Flaggschiffsystem an Apples iPhone-Produktlinie mit traditionell vier Modellen angleichen. Darüber hinaus könnte das Galaxy S27 Pro angesichts der ständig steigenden Speicherpreise als etwas günstigere, aber technisch weitgehend ebenbürtige Alternative zum teuersten Modell S27 Ultra positioniert werden. Offiziell gibt es zur neuen Strategie jedoch noch keinerlei Informationen. (ubi)


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