cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Google kürzt Gratis-Speicher auf 5 GB
Quelle: Depositphotos

Google kürzt Gratis-Speicher auf 5 GB

Google reduziert den kostenlosen Cloud-Speicher für neue Konten von 15 auf 5 GB. Wer das bisherige Volumen nutzen will, muss künftig eine gültige Telefonnummer mit dem Konto verknüpfen.
15. Mai 2026

     

Neu erstellte Google-Konten erhalten standardmässig nur noch 5 statt 15 GB kostenlosen Cloud-Speicher. Wie "Winfuture" unter Berufung auf "9to5google" schreibt, gilt die Änderung für neue Konten. Bestehende Accounts scheinen von der neuen Regelung nicht betroffen zu sein und behalten ihr bisheriges Speicherkontingent. Die vollen 15 GB gibt es nur noch, wenn Nutzerinnen und Nutzer eine gültige Telefonnummer hinterlegen. Wer diesen Schritt überspringt, muss mit 5 GB auskommen.

Auf den Support-Seiten hat der Konzern die Formulierung bereits angepasst. Dort ist laut dem Bericht nicht mehr von 15 GB kostenlosem Cloud-Speicher die Rede, sondern von bis zu 15 GB.


Mit der Massnahme will Google laut Bericht Missbrauch durch Bots, Mehrfachregistrierungen und Spam eindämmen. Wer mehr Speicher benötigt und keine Telefonnummer hinterlegen will, muss auf Google One ausweichen. Das Basis-Abonnement umfasst 100 GB Speicherplatz und kostet rund 25 Franken pro Jahr. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Googlebooks sind Googles neue KI-Laptops

 14. Mai 2026 - Google will mit den Googlebooks eine neue Laptop-Kategorie einführen. Die Geräte sollen Gemini direkt ins System einbinden und enger mit Android-Smartphones zusammenarbeiten.

Google bringt Snapseed 4 für Android und iOS

 12. Mai 2026 - Mit Version 4.0 haucht Google dem altgedienten Fotoeditor Snapseed neues Leben ein. Die Android-Variante zieht in der neuen Version funktional und punkto Oberfläche mit der Ausgabe für iOS gleich.

Update bringt mehr Komfort in der Google-Suche

 10. Mai 2026 - Google will in den Suchergebnissen mehr Informationen liefern, weiterführende Artikel einbinden, bevorzugte Quellen priorisieren und Links endlich da einblenden, wo sie hingehören.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
Informatik als Handwerk: Praxisnahe ICT‑Weiterbildungen an der STFW
Digitale Souveränität - fünf Handlungsempfehlungen
IBM FlashSystem 2026: Der schnelle Speicher mit KI-Immunsystem
Vom Dokument zur Entscheidungsplattform
CRA umsetzen, ohne Entwicklung auszubremsen
Meetingräume: Die Erfolgsfaktoren
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER