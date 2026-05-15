Google kürzt Gratis-Speicher auf 5 GB

Neu erstellte Google-Konten erhalten standardmässig nur noch 5 statt 15 GB kostenlosen Cloud-Speicher. Wie "Winfuture
" unter Berufung auf "9to5google
" schreibt, gilt die Änderung für neue Konten. Bestehende Accounts scheinen von der neuen Regelung nicht betroffen zu sein und behalten ihr bisheriges Speicherkontingent. Die vollen 15 GB gibt es nur noch, wenn Nutzerinnen und Nutzer eine gültige Telefonnummer hinterlegen. Wer diesen Schritt überspringt, muss mit 5 GB auskommen.
Auf den Support-Seiten hat der Konzern die Formulierung bereits angepasst. Dort ist laut dem Bericht nicht mehr von 15 GB kostenlosem Cloud-Speicher die Rede, sondern von bis zu 15 GB.
Mit der Massnahme will Google
laut Bericht Missbrauch durch Bots, Mehrfachregistrierungen und Spam eindämmen. Wer mehr Speicher benötigt und keine Telefonnummer hinterlegen will, muss auf Google One ausweichen. Das Basis-Abonnement umfasst 100 GB Speicherplatz und kostet rund 25 Franken pro Jahr.
(dow)