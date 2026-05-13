KI verändert die Führungsebene

Mit der steigenden Bedeutung des technologiegetriebenen Faktors KI steigt gemäss der Umfrage auch das Bedürfnis nach entsprechender Expertise. So sagen weltweit 85 Prozent der befragten CEOs (DE und CH: je 83 %), alle funktionalen Führungskräfte müssten in ihrem jeweiligen Bereich zu Technologieexperten werden. Die Studienautoren betrachten dies als Zeichen dafür, dass sich die Verantwortung für KI über spezialisierte Rollen hinaus erweitert. Gleichzeitig weisen die Ergebnisse nach, dass die Rolle des CAIO bis 2030 zunehmen wird – dies sehen sämtliche CEOs so, deren Unternehmen bereits einen CAIO hat.Diametral entgegengesetzt scheint das Interesse der Mitarbeitenden an KI zu sein. Weltweit stellen die befragten CEOs fest, dass nur 25 Prozent der Belegschaft KI im Arbeitsalltag regelmäßig nutzen. Das gleiche Bild zeigt sich in der Schweiz, in Deutschland sind es gar nur 23 Prozent. Dennoch sind 86 Prozent der global Befragten der Ansicht, dass ihre Mitarbeitenden über die erforderlichen Kompetenzen für den Umgang mit KI verfügen (Deutschland 83 %, Schweiz 93 %). Passend dazu meinen weltweit 83 Prozent, der Erfolg von KI hänge stärker von der Akzeptanz durch die Menschen als von der Technologie ab (DE: 78 %, CH: 80 %). (ubi)