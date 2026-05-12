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Google bringt Snapseed 4 für Android und iOS
Quelle: Depositphotos

Google bringt Snapseed 4 für Android und iOS

Mit Version 4.0 haucht Google dem altgedienten Fotoeditor Snapseed neues Leben ein. Die Android-Variante zieht in der neuen Version funktional und punkto Oberfläche mit der Ausgabe für iOS gleich.
12. Mai 2026

     

Der bekannte Fotoeditor Snapseed geht in die vierte Runde, wie Shimrit Ben-Yair, Vice president of Photos, One, and AI Subscriptions bei Google, kürzlich auf X verlauten liess. Snapseed 4.0, kostenlos erhältlich für Android und iOS/iPadOS, glänzt zunächst mit einem runderneuerten User Interface, das moderner daherkommen und mehr Spass machen soll, wie dem Beitrag zu entnehmen ist. Gleichzeitig soll damit das Editieren von Fotos schneller und einfacher ablaufen. Mit der neuen Version erhält die App, die lange Zeit eher vor sich hin dümpelte, gewissermassen ein neues Leben und holt besonders in der Android-Variante stark auf.


Mit Snapseed 4 führt Google zudem die neuen Tools Color HSL (Einstellung von Farbton Sättigung und Luminanz), Dehaze (Entfernung von Dunst und Blendeffekten) ein. Dazu Okay kommen die kreativen Effekte Halation und Bloom. Bestehende Werkzeuge wurden verbessert, so zum Beispiel Film, das mit neuen Stilvarianten aufwartet, die einige der beliebtesten historischen Filmtypen von Herstellen wie Kodak, Fujifilm oder Polaroid emulieren. Weitere neue Möglichkeiten sind nichtdestruktives Editieren und Batch Editing, Snapseed Camera mit manueller Einstellung von ISO, Verschlusszeit und Fokus sowie KI-gestützte intelligente Maskierung. (ubi)


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