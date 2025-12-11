cnt
Google macht Google Fotos zum Videoeditor
Quelle: Google

Google macht Google Fotos zum Videoeditor

Google erweitert Google Fotos um neue Werkzeuge zur Erstellung und Bearbeitung von Videos. Nutzer können Videos künftig schneller zusammenstellen, individuell anpassen und direkt in der App bearbeiten.
11. Dezember 2025

     

Das Erstellen eines Highlight-Videos aus mehreren Fotos und Videoclips ist in Google Fotos bereits seit Längerem möglich, über die App lassen sich Inhalte automatisch zu einem zusammenhängenden Video kombinieren. Nun baut Google diese Funktion weiter aus und führt mehrere neue Features ein, die die Videobearbeitung vereinfachen und personalisieren sollen.

Eine zentrale Neuerung sind vorgefertigte Templates, die schrittweise für Android ausgerollt werden. Diese bieten feste Formate mit integrierter Musik, Texten und Schnitten, die automatisch auf den Rhythmus der Tonspur abgestimmt sein sollen. Nach Auswahl eines Templates sowie der gewünschten Fotos und Videos erstellt Google Fotos selbstständig ein Highlight-Video. Zudem wurde der Videoeditor auf Android und iOS grundlegend überarbeitet. Der neue Editor setzt auf eine einheitliche Timeline für mehrere Clips und soll damit eine strukturierte Erzählweise ermöglichen. Eine adaptive Arbeitsfläche und gut platzierte Werkzeuge sollen die Bedienung vereinfachen und die Bearbeitungszeit verkürzen.


Auch die musikalische Untermalung hat Google optimiert. Nutzerinnen und Nutzer können nun direkt aus der integrierten Musikbibliothek von Google Fotos einen passenden Soundtrack auswählen. Für zusätzliche Individualisierung steht auf Android eine Funktion für benutzerdefinierte Texteinblendungen zur Verfügung. Texte lassen sich mit verschiedenen Schriftarten, Farben und Hintergründen in die Videos integrieren. Darüber hinaus kommt der neue Editor nun auch als Standardeditor für einzelne Videoclips auf Android zum Einsatz. Einzelne Videos können direkt aus der Galerie heraus bearbeitet und ebenfalls mit Musik und Text ergänzt werden.

Die neuen Funktionen sind laut Google entweder bereits verfügbar oder werden derzeit ausgerollt, wie es in einem Blog-Beitrag heisst. (sta)


