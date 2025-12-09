cnt
Google lanciert 2026 seine ersten Smart Glasses
Quelle: Google

Google lanciert 2026 seine ersten Smart Glasses

Google arbeitet an zwei verschiedenen Smart-Glass-Modellen. Das erste, das noch ohne integrierten AR-Screen kommt, soll schon 2026 zu haben sein.
9. Dezember 2025

     

Google will noch kommendes Jahr seine ersten Smart Glasses auf den Markt bringen. In der Pipeline sind zwei Modelle: Eines mit und eines ohne integrierte Augmented-Reality-Bildschirme in den Brillengläsern. Erstmals angekündigt wurde der Plan, eigene Smart Glasses zu lancieren, im Rahmen der Entwicklerkonferenz Google I/O 2025 ("Swiss IT Magazine" berichtete).

Das erste Modell setzt lediglich auf KI-Unterstützung mit Sprachsteuerung sowie integrierter Kamera und Lautsprechern. Nutzer können damit ihr Umfeld erfassen und Fotografieren, um Gemini nach Informationen zu den Bildern zu befragen. Dieses Modell ist laut Google nun bereits 2026 zu erwarten.


Das zweite Modell soll mit durchscheinenden Screens in den Gläsern kommen, die Inhalte darstellen sollen, ohne dass das Umfeld diese sehen kann. Wie beim ersten Modell soll auch hier Kameras, Sprachsteuerung und Lautsprecher an Bord sein, um mit mit der Google-KI Gemini interagieren zu können.
Weitere Neuerungen, die im Rahmen von Googles aktueller Android Show präsentiert wurden, betreffen die Zusammenarbeiten mit Samsung und Xreal. Für Samsungs Galaxy XR Headset gibt es eine neue Funktion namens PC Connect, mit welcher ein PC-Desktop auf das Headset gestreamt werden kann. Das Feature wird ab sofort in der Beta-Version ausgerollt.

Bei der Ankündigung mit Xreal handelt es sich um gekabelte XR-Glasses namens Project Aura des chinesischen Herstellers. Dieses kommt mit einem Display mit 70-Grad-Sichtfeld. Weitere Informationen sind im Laufe des kommenden Jahres zu erwarten. (win)


