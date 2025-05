Google I/O 2025 zeigt Googles Vision einer KI-zentrierten Zukunft

AI Mode: KI-Funktionen für die Suche

Aber auch die klassische Suche hat Google mit neuen KI-Funktionen ausgestattet, und das nicht zu knapp. Der sogenannte AI Mode soll tiefergehende Suchergebnisse und multimodale Eingaben bieten, hinzu kommt die Möglichkeit, Themen durch Folgefragen weiter aufzuschlüsseln. Als Teil des AI Mode kann Deep Search laut Google zudem noch gründlichere Antworten liefern und diese in einem entsprechenden Bericht zusammenfassen, das auch auf Basis von hochgeladenen Bildern und Dokumenten. Aber auch die Kamera wird einbezogen: Als Quasi-Nachfolge für Lens führt Google mit Search Live die Möglichkeit ein, Echtzeitaufzeichnungen mithilfe der KI zu analysieren und darüber zu sprechen. "Wenn Sie zum Beispiel bei einem Projekt nicht weiterkommen und Hilfe brauchen, tippen Sie einfach auf das Live-Symbol im KI-Modus oder im Objektiv, richten Sie die Kamera aus und stellen Sie Ihre Frage. So wird die Suchfunktion zu einem Lernpartner, der sieht, was Sie sehen. Sie erklärt knifflige Konzepte und bietet Vorschläge sowie Links zu verschiedenen Ressourcen, die Sie erkunden können", führt Google Anwendungsszenarien aus.Darüber hinaus hatte das Unternehmen noch einige weitere KI-Neuheiten auf der Entwicklerkonferenz in petto, darunter ein Agent Mode für komplexe Aufgaben, eine Gemini-Integration für Chrome sowie ein Create-Menü in Canvas für interaktive Timelines, Rätsel oder Audio-Zusammenfassungen im Podcast-Format. Das Bilderstellungsmodell Imagen 4 soll Bilder zudem zehnmal schneller generieren als die Vorgängerversion. Veo 3 stattet Videos nun erstmals auch mit Audio aus. Last but not least liefert Google mit Flow ein KI-basiertes Werkzeug speziell für Filmemacher.Und wer wirklich alles aus seiner KI rausholen möchte, kann (vorerst nur in den USA) rund 250 Dollar in das Premium-Abo Gemini Ultra investieren. Mit diesem soll dann "maximaler Zugang" zu Google KI-Modellen und -Funktionen einhergehen. Und wer es personalisierter mag, dem eröffnet der Konzern auf Wunsch die Möglichkeit, auf Google-Informationen des Nutzers zuzugreifen, um die KI an diesen auszurichten.