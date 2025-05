Google One hat 150 Millionen Abonnenten

Laut einer Meldung von "Reuters" hat Googles Cloud-Storage-Dienst Google One, der mittlerweile seit sieben Jahren angeboten wird, kürzlich die Schwelle von 150 Millionen zahlenden Usern überschritten. Es handle sich dabei um eine Steigerung von 50 Prozent gegenüber Februar 2024, als der Service um KI-Fähigkeiten erweitert wurde, die für Gratis-User nicht verfügbar sind.In der Schweiz kostet Google One in der Basic-Variante mit einer Kapazität von 100 GB bei monatlicher Zahlung 2 Franken pro Monat. Mit 2 TB Speicher schlägt der Dienst monatlich mit 10 Franken zu Buche. Will man zusätzlich zum Cloud-Speicherplatz Gemini Advanced, NotebookLM Plus Sowie weitere KI-Fähigkeiten nutzen, zahlt man pro Monat 17 Franken. Für die beiden Varianten, die nur Cloud-Speicher enthalten, sind vergünstigte Jahresabos erhältlich. Das AI-Premium-Abo ist ausschliesslich mit monatlicher Zahlungsweise erhältlich. (ubi)