Nutzerzahlen bei Gemini steigen deutlich

Google sieht sich in den USA momentan mit einem Kartellverfahren konfrontiert. Im Rahmen des Prozesses musste Google über die Anzahl Nutzer seiner Dienste berichten. Dies gilt insbesondere für den KI-Dienst Gemini. Sissie Hsiao, die bei Google bis vor kurzem die Gemini-Aktivitäten leitete, präsentierte in einer Slideshow die aktuellen Zahlen und sprach dabei für den März 2025 von 350 Millionen monatlich aktiven Usern. Der tägliche Traffic liegt demnach bei 35 Millionen Usern. Dies berichtet "Ars Technica" Folglich erfreut sich Gemini heute einer massiv höheren Userzahl als im letzten Jahr. Damals war die Rede von monatlich einigen Zehntausend und einem täglichen Traffic von 9 Millionen aktiven Usern. Der Anstieg durfte unter anderem auf die Einführung der neuen KI-Modelle Gemini 2.0 und 2.5 sowie auf erweiterte Funktionen von Gemini Live zurückzuführen sein, die gegenüber der ursprünglichen Version starke Verbesserungen mit sich brachten.Den Erzkonkurrenten OpenAI sticht Google mit diesen Zahlen allerdings noch lange nicht aus. Bei ChatGPT sollen es derzeit um die 600 Millionen monatlich aktive User sein – dies ergeben zumindest die Analysen von Google . OpenAI selbst sprach kürzlich von einem wöchentlichen Traffic von 400 Millionen Usern. Bei solchen Angaben wählt der Anbieter allerdings typischerweise jeweils die für ihn am günstigsten erscheinende Woche aus. (ubi)