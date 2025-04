Gemini Live neu mit Kamera- und Screen-Sharing

Google hat die neue Funktion Gemini Live Camera & Screen Sharing für Abonnenten des KI-Diensts Gemini Advanced auf kompatiblen Smartphones vollständig freigeschaltet. Auch Nutzer von Gemini Basic mit einem Pixel-9-Gerät inklusive Pixel 9a oder mit einem Samsung Galaxy S25 können von der neuen Funktionalität profitieren.Damit wird es in Gemini Live möglich, die Kamera oder den Bildschirm für natürliche Unterhaltungen in über 45 Sprachen mit dem KI-Assistenten zu teilen. Diese Erweiterung von Gemini Live basiert auf dem Prototyp von Project Astra, das an der letztjährigen Google I/O vorgestellt wurde. Es handle sich bei Gemini Live Camera & Screen Sharing um ein wichtiger Schritt in Richtung eines universellen KI-Agenten, hält Google fest.Als Anwendungsszenarien nennt ein Blogpost etwa Hilfe bei alltäglichen Problemen wie einem verstopften Abfluss oder einem kaputten Plattenspieler, persönliche Stil- und Einkaufsberatung oder Unterstützung bei der Organisation des Frühjahrsputzens – die Tipps stammen demnach auf dem Feedback von Nutzern. (ubi)