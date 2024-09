Gemini Live wird allen Android-Nutzern kostenlos bereitgestellt

Mit dem Release der Pixel-9-Smartphones hat Google auch Gemini Live vorgestellt, womit man sich mit dem KI-Assistenten unterhalten kann. Wie der Technologieriese jetzt via X mitteilt , soll das neue Voice-Feature allen Android-Nutzern kostenlos zur Verfügung gestellt werden.Um die neue Sprachfunktion zu aktivieren, können Android-Nutzer auf das Wellenform-Icon in der rechten unteren Ecke der Gemini-App tippen, worauf das Mikrofon aktiviert wird. Nun können Fragen gestellt werden, die von Gemini Live beantwortet werden. Dabei soll es auch möglich sein, Gemini zu unterbrechen, um zu einem bestimmten Thema mehr zu erfahren.Gemäss der Google-Ankündigung steht Gemini Live vorläufig nur in englischer Sprache zur Verfügung, weitere Sprachen sollen hinzukommen. Erwartet wird auch, dass das Feature in den kommenden Monaten mit Gemini Extensions integriert wird, was eine Integration mit anderen Google-Anwendungen wie Gmail oder Youtube ermöglichen würde. Ob die Gemini-Voice-Funktionen auch auf der iOS-Plattform bereitgestellt werden, ist hingegen offen. (rd)