Google führt Gmail-Funktion mit Gemini-Unterstützung ein

Google hat eine neue Funktion in der mobilen Gmail-Version eingeführt. Sie heisst Gmail Q&A, wird von der Googles-KI Gemini unterstützt, und soll für eine bessere Verwaltung des Posteingangs sorgen. Gmail Q&A ist ab sofort auf Android-Geräten verfügbar, iOS soll bald folgen, wie der Tech-Riese in einem Workspace-Blogeintrag schreibt.Vor einigen Monaten hat Google die Verfügbarkeit von Gemini in der Seitenleiste von Gmail Web verkündet. Nutzer können damit in der Webversion zum Beispiel KI Gemini Fragen stellen und bestimmte Informationen aus E-Mails in ihrem Posteingang finden. Gmail Q&A soll ähnliche Funktionen wie das Seitenpanel im Web bieten. Nutzerinnen und Nutzer können Gemini Fragen zum Posteingang stellen oder Details in einer E-Mail finden, ungelesene Nachrichten anzeigen lassen oder E-Mails zu einem Thema im eigenen Posteingang zusammenfassen lassen.Die Funktion wird derzeit ausgerollt und ist für Google-Workspace-Kunden mit den Add-ons Gemini Business, Enterprise, Bildung, Bildung Premium sowie Google One AI Premium verfügbar. Sobald verfügbar findet sich in der mobilen Gmail-App die Funktion Gmail Q&A über einen schwarzen Gemini-Stern oben rechts (beim Suchfeld). Voraussetzung ist, dass Nutzer die smarten Funktionen sowie die Personalisierung in Gmail aktiviert haben. Admins können die Standard-Personalisierungseinstellungen für User in der Verwaltungskonsole aktivieren. (cma)