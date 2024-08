Gemini bekommt mit Gems personalisierbare KI-Experten

Google hat Gemini weiterentwickelt und für Abonnenten von Gemini Advanced, Business sowie Enterprise kommen neu in den Genuss von sogenannten Gems. Das sind quasi spezialisierte KIs, analog zu menschlichen Fachkräften. Es stehen diverse Bots zur Verfügung, unter anderem der Learning Coach für komplexe Themen und Zusammenhänge, der Career Guide für die Planung und Unterstützung der persönlichen Karriere, der Writing Editor als Schreibcoach sowie der Brainstormer, um Ideen zu kreieren und zu verbessern. Die Gems werden in den nächsten Tagen ausgerollt, wie Google schreibt. Weitere spezialisierte KIs dürften künftig folgen.Eine weitere Neuerung betrifft den Bildgenerator Imagen 3. Dieser wurde verfeinert und in den nächsten Tagen neu in die Gemini App integriert. Die Bildgenerierung funktioniert jetzt gemäss Google auch mit weniger Worten, andererseits soll bei akkuraten Prompts das Ergebnis noch näher bei den Erwartungen sein. Neu kann man ausserdem der KI mitteilen, ob man eine fotorealistische Darstellung, Bilder im Anime-Stil oder in Form eines Gemäldes wünscht.Martin Bäuml, Gemini Engineering Lead am Standort Zürich, äussert sich zu den Neuerungen wie folgt: "Mit der Einführung von Gems und Imagen 3 in der Schweiz ermöglichen wir den Nutzern, ihre Gemini-Erfahrung individuell anzupassen und beeindruckende Bilder zu generieren und so von den neuesten Fortschritten in der generativen KI zu profitieren – Funktionen, die massgeblich von Teams an unserem Zürcher Standort mitentwickelt wurden." (dok)